Жовтень, 25 в 21:59

Країни Європи накопичили в сховищах більше газу, ніж їм потрібно. Все через інтенсивний імпорт скрапленого газу та незвично теплу погоду.

Як інформує американське агентство Bloomberg, на тлі енергетичного шантажу РФ та скорочення поставок російського “блакитного палива” Європа наростила імпорт скрапленого газу з усього світу, щоб заповнити сховища напередодні зими.

Сховища виявилися майже заповненими ще до того, як європейці почали збільшувати температуру в своїх помешканнях.

Зараз дивляться

Водночас ціни на “блакитне паливо” різко знизилися і зараз становлять менше третини від літнього піку.

Однак ризики все ще зберігаються. Багато що залежить від погоди: в разі різкого похолодання Європа почне інтенсивно використовувати газові запаси. Влада європейських країн також занепокоєна через загрозу нових диверсій на об’єктах енергетики.

Проте станом на кінець жовтня європейський континент знаходиться в кращій позиції щодо накопичення енергоресурсів, ніж могли сподіватися політики.

Bloomberg нагадує, що поставки газу з РФ до Європи скорочуються з минулого року. Москва влітку призупиняла постачання “блакитного палива” через газопровід Північний потік-1. А нещодавно трубопроводи Північний потік були пошкоджені внаслідок потужних вибухів.

Тепла погода наразі допомагає обмежити попит на газ серед європейських споживачів. Проте політики занепокоєні, що більш низькі ціни на “блакитне паливо” (порівняно з літніми показниками) призведуть до зростання обсягів споживання, коли температура повітря знизиться.

– Очікується, що надлишок газу в Європі збережеться щонайменше до грудня. Малоймовірно, що Європа зіткнеться з тривалим холодним періодом у листопаді, – зазначив Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia.

Скорочення попиту на газ у 2022 році оцінюється приблизно в 7-9%. Це в основному стало наслідком відключення великих промислових споживачів. Однак до цільового показника Євросоюзу в 15% ще далеко.

За оцінками Gas Infrastructure Europe, газові сховища Європи заповнені на 93,6%, а, наприклад, Німеччини – на 97,5%. Хоча це забезпечує певну стабілізацію ринку, в Німеччині цих обсягів буде достатньо для задоволення попиту лише на два місяці холодної погоди. Тож Європі потрібно буде продовжувати імпорт скрапленого газу.

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз скоротив імпорт російського газу з 40% до 9%. Водночас країни ЄС поки що не домовилися щодо обмеження ціни на російське “блакитне паливо”.