Білий дім заперечив перевірку компаній Маска на наявність загроз нацбезпеці

Жовтень, 26 в 13:34

Повідомлення про те, що США обговорюють проведення перевірки щодо національної безпеки деяких підприємств Ілона Маска, “не відповідає дійсності”.

Про це на брифінгу у понеділок, 24 жовтня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Відповідаючи на запитання щодо перевірки підприємств Маска, Жан-П’єр сказала:

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– Я знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули ці повідомлення, вони не відповідають дійсності, – заявила вона.

Водночас вона відмовилася коментувати відносини адміністрації Байдена з Маском або його ділові відносини з іншими країнами.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Байдена нібито обговорює, чи варто владі дозволити органам нацбезпеки перевірити деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникової мережі Starlink, якою керує його компанія SpaceX.

За даними агентства, США також стурбовані планами Маска купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів.