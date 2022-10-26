Білий дім заперечив перевірку компаній Маска на наявність загроз нацбезпеці
Повідомлення про те, що США обговорюють проведення перевірки щодо національної безпеки деяких підприємств Ілона Маска, “не відповідає дійсності”.
Про це на брифінгу у понеділок, 24 жовтня, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Відповідаючи на запитання щодо перевірки підприємств Маска, Жан-П’єр сказала:
– Я знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули ці повідомлення, вони не відповідають дійсності, – заявила вона.
Водночас вона відмовилася коментувати відносини адміністрації Байдена з Маском або його ділові відносини з іншими країнами.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Байдена нібито обговорює, чи варто владі дозволити органам нацбезпеки перевірити деякі підприємства Ілона Маска, включаючи угоду щодо Twitter Inc. і супутникової мережі Starlink, якою керує його компанія SpaceX.
За даними агентства, США також стурбовані планами Маска купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів.