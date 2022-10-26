Історія знає не один такий випадок: Черник про ймовірність поразки Росії за один день

Жовтень, 26 в 14:41

Російська воєнна модель зазнає фіаско, а воєнно-промисловий комплекс РФ став на шлях деградації. Перемога України відбудеться, ймовірно, не найближчим часом, проте може статися за один день.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник, який відзначив, що історія пам’ятає не один випадок поразки держави за один день. Ймовірно, Росія може стати однією з них.

– Третя за 100 років так звана мобілізація. Сотні тисяч росіян, які втекли від мобілізації, не змогли втекти від війни. Чому я кажу саме так? Для них смертельною небезпекою стала особиста безпека, але ті, хто стали до строю та кого взяли, вони пішли у бій, вони отримали зброю. І цікава деталь: вони отримали багато голосних і радісних емоційних сплесків, коли почали один в одного стріляти на полігонах. Звичайно, це дуже добре. Але я хочу наголосити: маючи зброю в руках, вони не розвернули її проти свого командування. Вони не захопили, умовно, у Бєлгородській області адміністративні будівлі і не висунули ультиматум: ми не підемо на цю війну. Це важлива деталь, яку потрібно зрозуміти, – переконаний він.

Зараз дивляться

Військовий експерт зазначив, що росіяни пішли воювати проти України, порівнявши їх з вівцями на засланні. Проте наразі говорити про тотальну деморалізацію армії РФ – зовсім недоречно. Поразка РФ може відбутися за один день, але не варто робити на це ставку.