Командувач армії Литви виступив проти передання гаубиць і систем ППО Україні

Жовтень, 26 в 16:56

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис стверджує, що не хоче передавати гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS Україні. Про це він хоче публічно заявити на засіданні Державної Ради оборони Литви.

– У нас мають бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без озброєння. Озброєння, яке у нас є, перебуває на тій межі, коли ми більше не можемо роздавати його, – вважає він.

Очільник Комітету нацбезпеки та оборони Сейму Лаурінас Кащюнас закликав знайти “золоту середину” між наданням воєнної допомоги Україні та забезпеченням захисту Литви. Він вважає, що підтримати Україну можна за допомогою інших способів.

Литовський політик зазначив, що його країна має наміри виділити допомогу орієнтовно у €50 млн, частина з якої буде призначена для військових навчань українських бійців.

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За його словами, литовські військові можуть навчати тисячі солдатів ЗСУ, а також знайти інші способи для підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

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Джерело: LRT