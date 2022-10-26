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Туреччина розробила дрон-камікадзе Deli, який планує поставити на озброєння до кінця року

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Туреччина розробила дрон-камікадзе Deli, який планує поставити на озброєння до кінця року
Фото: Depositphotos

У Туреччині місцева компанія Titra Teknoloji розробила оновлений дрон-камікадзе Deli, який планують передати на озброєння до кінця 2022 року.

Безпілотник вперше представили на оборонній виставці SAHA Expo у Стамбулі 25 жовтня. Гендиректор компанії Давут Йілмаз зазначив, що на сьогодні експерти завершують випробування дрона-камікадзе.

Фото: Titra Teknoloji

Згідно з планом, цей безпілотник планують почати постачати на озброєння до кінця цього року. Відомо, що дрон має можливість діяти в автономному та режимі ручного керування.

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Зазначається, що безпілотник-камікадзе доволі легко транспортувати та підготувати для використання – орієнтовно за 15 хвилин. Фахівці оснащують дрон спеціальними засобами радіоелектронної боротьби.

Прогнозована максимальна швидкість – 180 км за годину, а висота – до 3,5 тис. м. Згідно з характеристиками, робоча зона безпілотника – близько 85 км. Дрон можна буде використовувати в бою на висоті до 150-500 м. Також він зможе переносити бойовий заряд масою до 3,1 кг.

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