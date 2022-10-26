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Україна чекає на постачання ударних безпілотників Switchblade 600 від США – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Уряд України очікує постачання тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade 600 зі США. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі іноземним журналістам.

– Ми ще чекаємо на безпілотники Switchblade 600. США пообіцяли допомогти Києву збільшити запас баражуючих боєприпасів, які можуть зависнути над ціллю до того, як оператор направить її на удар, – зазначив глава Міноборони.

Компанія AeroVironment, яка виробляє дрони, повідомила, що перші партію з 10 безпілотників мають передати протягом декількох тижнів.

За словами Резнікова, за останні тижні Іран продав країні-агресору Росії близько 2,4 тис. дронів. З цієї причини основним пріоритетом залишиться постачання систем протиповітряної оборони, запевняє він.

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– Потрібно розділити цілі в повітрі. Наприклад, для ураження крилатих або балістичних ракет системи оборони використовуватимуть IRIS-T з Німеччини або наші радянські системи типу Бук. Проти іранських дронів ми можемо використовувати дешевшу техніку, наприклад, Gepard, Stingers та Starstreak або іншу техніку від наших партнерів, – зазначив міністр.

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Джерело: Politico
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