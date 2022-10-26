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Україна почала співпрацювати з Ізраїлем для отримання розвідданих про іранські дрони

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна почала співпрацювати з Ізраїлем для отримання розвідданих про іранські дрони
Фото: Depositphotos

Україна перебуває на початку шляху співпраці з Ізраїлем, який може передавати розвідувальні дані про ударні дрони-камікадзе іранського виробництва, використовуваних Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам на питання про ймовірну передачу Ізраїлем розвідданих про іранські безпілотники під час брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау 26 жовтня.

– Всіх бентежать наші відносини (з Ізраїлем, – Ред.). Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед, – вважає глава держави.

За його словами, співпраця з Ізраїлем у питанні передавання даних про ударні дрони іранського виробництва почалася декілька днів тому. Зеленський стверджує, що інформація ізраїльської розвідки підтверджує, що у ГУР знали про передавання Росії понад 400 безпілотників від Ірану.

Зараз дивляться

– Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого, – наголосив президент Зеленський.

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