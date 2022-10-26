Жовтень, 26 в 17:51

Після повідомлення про загибель кадировців на Херсонщині глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що усі істинно віруючі повинні стати на боротьбу проти “сатанізму”, та назвав цю боротьбу джихадом.

Що таке джихад – далі у нашому матеріалі.

Джихад: історія поняття

У ісламській вірі джихад розуміють як війну за торжество ідей ісламу. Ще пророк Мухаммед, який жив у VI столітті нашої ери, усвідомлював, що неможливо поширювати іслам без військових зіткнень.

Зараз дивляться

Кожен мусульманин зобов’язаний докладати зусиль для утвердження і захисту ісламу, витрачати для цього свої матеріальні ресурси, розумові здібності і всі свої сили. Якщо відстояти віру не вдається, мусульмани повинні почати збройну боротьбу проти ворогів своєї релігії.

З арабської джихад перекладається як зусилля та вважається боротьбою за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою.

Натяки на джихад присутні і в священній книзі кожного мусульманина Коран. Там зазначається, що боротьба за віру є священним обов’язком кожного мусульманина, здатного носити зброю.

Джихад спочатку передбачався як боротьба на захист і за поширення ісламу. З часом це поняття розвинулось, і до X-XI століть з’явилося вчення про священну війну, яка пояснювалася як подвиг в ім’я віри.

В ісламі джихад є обов’язком кожного мусульманина.

Яким буває джихад

Загалом джихад розділяють на великий та малий. Великий джихад — це боротьба із внутрішніми вадами і гріхами.

Малий джихад може містити війну з невірними і війну, спрямовану на захист ісламу. Вважається, що малий джихад оголошують лише в тому випадку, коли нападають на мусульман, але історично джихадом називається будь-який збройний конфлікт проти ворогів мусульманської віри.

Насправді джихад – дуже широке поняття, яке не зупиняється лише на збройному конфлікті.

Для віруючих мусульман це передусім боротьба зі своїми пристрастями та соціальною нерівністю. Учасники джихаду моджахеди повинні постійно розповсюджувати свою віру.

Цікавий момент, що моджахеди розпочинають війну з ворогами в ім’я Аллаху.

Цікаві традиції

В момент ведення малого джихаду, перед початком бою з ворогом, мусульмани повинні зробити все, аби не допустити кровопролиття.

Мусульмани можуть запропонувати ворогам прийняти іслам. Якщо пропозицію відхилено, необхідно запропонувати противнику джизію (викуп за збереження життя) в обмін на захист від мусульман.

Якщо противник відмовляється і від цього, розпочинається бій.

Насправді джихад застосовують не лише для збройних конфліктів, з духовного боку це означає постійні дії та зусилля задля панування ісламу.