Жовтень, 26 в 15:54

25 жовтня 2022 року у Стамбулі на оборонній виставці SAHA Expo представили оновлений дрон-камікадзе Deli.

Новий безпілотник Туреччина планує передати на озброєння до кінця 2022 року.

Що відомо про турецький дрон-камікадзе Deli, а також про його технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

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Безпілотник Deli: що відомо

Розробкою оновленого дрона-камікадзе займалася турецька компанія Titra Teknoloji.

Гендиректор компанії Давут Йілмаз зазначив, що наразі експерти вже завершують його випробування.

Сьогодні про характеристики та особливості Deli відомо небагато. Дрон має можливість здійснювати польоти в двох режимах – автономному та ручного керування.

Як зазначають у самій компанії, Deli – невеликий ручний безпілотний літальний апарат з нерухомим крилом. Він здатний шукати та класифікувати цілі за допомогою штучного інтелекту.

Deli може працювати як автономно, так і запускатися цілими зграями, якщо це необхідно.

– Божевільний рій може самостійно ухвалювати рішення і діяти злагоджено, розподіляти завдання, виявляти і знищувати цілі, – зазначають у Titra Teknoloji.

Deli оснащений багатоцільовим, тактичним боєприпасом та має високоефективні, універсальні боєголовки.

Серед особливостей дрона-камікадзе Deli:

виявлення та знищення цілей;

економічна ефективність;

децентралізована система зв’язку;

передання відео та даних в реальному часі;

всепогодність;

можливість здійснювати польоти вдень та вночі;

легкість та безпечність під час транспортування.

Що стосується транспортування, то компанія-розробник зазначає, що безпілотник-камікадзе доволі легко перевозити та готувати для використання – орієнтовно за 15 хвилин.

Крім того, фахівці оснащують дрон спеціальними засобами радіоелектронної боротьби.

Безпілотник має два варіанти запуску – ручний та за допомогою спеціальної системи.

Технічні характеристики Deli