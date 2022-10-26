Жодна країна не повинна допомагати РФ: генсек НАТО засудив Іран

Жовтень, 26 в 16:03

НАТО засуджує Іран за підтримку Росії у незаконній війні проти України та вважає справедливими відповідні санкції проти Тегерану.

Про це заявив напередодні під час зустрічі з екіпажем авіаносця ВМС США George H.W. Bush в Адріатичному морі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Жодна країна не повинна допомагати агресору у незаконній війні, – наголосив він і привітав санкції, які країни військового блоку та Євросоюзу запроваджують проти Ірану.

Говорячи про заяви РФ щодо “брудної бомби”, Столтенберг сказав, що Кремль просто використовує фальшиві приводи для подальшої ескалації.

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Президент Ізраїлю під час свого візиту до США оприлюднив докази використання Росією в Україні дронів іранського виробництва.

За даними української розвідки, Іран може найближчим часом передати РФ дрони нового типу Arash-2 та балістичні ракети.

Джерело: NATO