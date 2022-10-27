Жовтень, 27 в 18:39

Сполучені Штати вирішили прискорити розміщення точнішої версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Розміщення модернізованих авіаційних атомних бомб B61-12 було заплановано на весну наступного року, але у Вашингтоні вирішили зараз вдатися до таких дій через погрози Путіна про застосування ядерної зброї.

Що відомо про термоядерні бомби B61-12 та їхні технічні характеристики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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В61-12: що це за бомба

B61 – термоядерна бомба, що є основною ядерною зброєю стратегічних ядерних сил США.

Бомби В61 є модифікацією ядерного боєприпасу, розробленого у 1960-х роках. Термоядерні бомби B61 стоять на озброєнні США з 1968 року.

Сьогодні на озброєнні США стоять модифікації B61-3, B61-4, B61-7 і B61-11.

B61-3 та B61-4 – тактичні боєприпаси, вони використовуються на винищувачах F-15E та F-16C. А бомби B61-7 та B61-11 вважаються стратегічними та застосовуються на бомбардувальниках B-2 та B-52.

Загалом було створено дев’ять варіантів В61, кожен з яких мав термоядерний заряд з різними потужностями.

Бомби B61 транспортуються літаками, зокрема надзвуковими. Вони мають металевий зварний корпус, який може витримати політ на надзвукових швидкостях.

Середня маса В61 – близько 320 кг, але може бути різною, залежно від модифікації.

Останньою модифікацією є бомба B61-12. Її розробляли з 2012 року, а у 2018-му управління з ядерної безпеки захистило проєкт.

Бомба В61-12 має замінити B61-3, B61-4 і B61-7 на озброєнні американських бойових літаків.

Вона отримала бойову частину потужністю 50 кілотонн і стала корегованою: на неї встановлюють керовані хвостові керма, які дозволять суттєво збільшити точність і відмовитися від застосування гальмівного парашута.

Оновлені можливості В61-12 полегшують роботу льотчикам, адже тепер не потрібно пролітати чітко над ціллю для ефективного застосування.

B61-12 вважають першою американською тактичною бомбою зі змінною потужністю заряду. Експерти відзначають, що B61-12 може стати найнебезпечнішою ядерною зброєю Вашингтона.

Особливості В61-12

Ядерна зброя B61-12 має довжину приблизно 3,6 м, а важить близько 374 кг. Її можна запускати в режимі балістичної гравітації або керованого скидання.

Хвостова частина В61-12 забезпечує високий рівень точності.

Тактична бомба повітряного базування B61-12 має ядерну боєголовку малої потужності для знищення військових цілей з мінімальними побічними збитками. Боєголовка, розташована в середній частині бомби, має чотири варіанти потужності: 0,3, 1,5, 10 і 50 кілотонн.

Бомба використовує інерціальну навігаційну систему (INS) для досягнення високої ймовірності потрапляння у ціль. За попередніми даними, бомба має точність влучання у ціль близько 30 м.

Технічні характеристики