Жовтень, 27 в 16:44

З 1 листопада українським біженцям у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

Про це повідомляється на сайті нідерландського уряду.

Спеціальна наклейка-позначка в паспорті буде доказом того, що українців проживають в Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист і таким чином мають доступ, серед іншого, до ринку праці.

Зараз дивляться

Згідно із законами Нідерландів, працевлаштування іноземців можливе лише за умови отримання дозволу роботодавцем.

Навесні для біженців розробили спеціальну спрощену процедуру, завдяки якій з 1 квітня роботодавці могли брати на роботу українців без отримання дозволів.

Протягом цього періоду українці мали можливість оформити усі необхідні документи. Проте цей перехідний механізм закінчується 31 жовтня.

Варто додати, що позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для оформлення потрібно до 31 жовтня звернутись у відомство.