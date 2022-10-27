Північний потік непридатний для використання після диверсії – уряд Німеччини

Жовтень, 27 в 18:29

В уряді Німеччині вважають, що пошкодження ниток газопроводу Північний потік-2 унеможливлюють його експлуатацію.

– Вельми ймовірно, що акт диверсії з потужними вибухами мав негативні наслідки для обох ниток, тому їхнє технічне використання наразі вже неможливе, – йдеться у відповіді федерального уряду на офіційний запит заступника голови фракції правої партії Альтернатива для Німеччини (АдН) Лайфа-Еріка Голма.

В уряді також зазначили, що газопровід в жодному разі не може бути запущений, оскільки він так і не отримав необхідної сертифікації.

На думку Голма, після диверсії правляча коаліція у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) сподівається, що питання постачання через Північний потік-2 відпало.

Зараз дивляться

Як відомо, 27 вересня на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 у Балтійському морі сталася аварія. Було зафіксовано чотири витоки газу.

При цьому поблизу газопроводів Nord Stream сейсмологи зафіксували два підводні вибухи незадовго до аварії. Як наголосили в НАТО, виток газу на гілках Північних потоків стався внаслідок диверсії.