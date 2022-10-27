У п’ять разів швидше звуку: США успішно випробували гіперзвукову ракету
Військово-морські сили та армія США успішно випробували гіперзвукову ракету.
Запуск відбувся у середу, 26 жовтня, з приморського стартового майданчика у штаті Вірджинія.
Під час запуску військові провели низку експериментів, оцінили навігацію ракети та перевірили передові матеріали, які можуть витримувати вкрай високу температуру.
За даними Пентагону, ракета летіла зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку.
Нинішнє випробування мало на меті перевірити майбутні аспекти конвенційного швидкого удару ВМС і гіперзвукової зброї великої дальності Армії.
Зазначимо, що гіперзвукова ракета вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.
США в прискореному порядку розробляє гіперзвукову зброю після того, як суперники – Росія та Китай – уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.