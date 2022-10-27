У Росії намагаються мобілізувати громадян Узбекистану

Жовтень, 27 в 20:12

У російському місті Орел громадянам Узбекистану, які працюють на місцевому сміттєпереробному заводі, видали повістки та наказали з’явитися до військкомату.

Повідомляється, що цього тижня місцева влада Орла розіслала свіжу партію повідомлень про мобілізацію, зокрема 50 працівникам сміттєпереробного комплексу ЕкоСіті.

Громадяни Узбекистану, показуючи свої узбецькі паспорти, попросили президента своєї країни Шавката Мірзійоєва втрутитися та захистити їх.

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Посольство Узбекистану в Росії заявило, що повідомлення було вручено 26 узбекам помилково. Раніше Узбекистан застеріг своїх громадян від вступу до лав іноземних збройних сил, оскільки за узбецьким законодавством це кваліфікується як кримінальний злочин.