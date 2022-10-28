Жовтень, 28 в 17:36

Сполучені Штати та їхні союзники засудили Росію за марнування часу Радбезу ООН і поширення теорій змови російською стороною про нібито “військово-біологічні програми” США в Україні.

Звинувачення з боку РФ назвали дезінформацією та вигадкою.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва проведе розслідування в ООН щодо своїх тверджень про те, що “обидві країни порушують конвенцію про заборону використання біологічної зброї”.

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Посол США Лінда Томас-Грінфілд відкинула звинувачення Росії, назвавши їх абсолютною вигадкою без жодних доказів.

Вона наголосила, що ця заява є частиною московської кампанії з дезінформації з однією метою:

— Відвернути увагу від звірств, які здійснюють російські війська в Україні, і є відчайдушною тактикою виправдання невиправданої війни, – сказала Томас-Грінфілд.

Посол Великої Британії в ООН Барбава Вурворд після заяви російської сторони запитала у Ради ООН:

— Скільки ще ці нісенітниці ми повинні терпіти?

Раніше цього року верховний представник ООН з питань роззброєння двічі заявляв Раді, що ООН не бачить доказів використання біологічної зброї в Україні.

Заступник верховного представника у Раді ООН Адедеджі Ебо заявив, що доказів наразі ніяких немає.