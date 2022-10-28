Жовтень, 28 в 1:25

США підготували план протидії захопленню західних озброєнь Росією в російсько-українській війні.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу Сполучених Штатів.

У заяві американського дипвідомства йдеться про те, що Збройні сили України надихнули світ своєю “величезною майстерністю, професіоналізмом і глибокою мужністю, захищаючи свою країну від жорстокого і невиправданого вторгнення Росії”.

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При цьому Сполучені Штати зазначили, що з союзниками і партнерами прискорили надання допомоги Україні у сфері безпеки, а український уряд зобов’язався належним чином забезпечити збереження та облік переданого оборонного обладнання.

– Як і в будь-якому конфлікті, ми зберігаємо пильність щодо можливості того, що злочинні та недержавні суб’єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю з джерел в Україні, включно з російськими військовими, під час або після конфлікту, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, у Державному департаменті оголосили про План США з протидії незаконному витоку деяких видів сучасної звичайної зброї у Східній Європі.

План являє собою комплексні зусилля, спрямовані на таке:

Забезпечення збереження та обліку зброї та боєприпасів в Україні та сусідніх країнах під час їхнього передання, зберігання та розгортання;

Зміцнення регіонального управління кордонами та безпеки,

Нарощування потенціалу сил безпеки, правоохоронних органів і служб прикордонного контролю в регіоні для стримування, виявлення і припинення незаконного обігу зброї.

– Розв’язавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яку подальшу диверсію. Найефективнішим шляхом до зниження конфлікту і будь-якого ризику незаконного витоку зброї було б припинення Росією розпочатої нею війни і виведення її військ з усієї суверенної території України, – зазначили в Держдепі.

У Держдепі додали, що США продовжуватимуть координувати свої дії з групою союзників і партнерів.

– Тим самим ми зміцнимо позиції України на полі бою і, коли настане час, за столом переговорів, – ідеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі.