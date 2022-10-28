У США вирішили зняти з озброєння одну з найпотужніших ядерних авіабомб B83−1

Жовтень, 28 в 16:19

Пентагон хоче зняти з озброєння військ США американську вільнопадну термоядерну авіабомбу із зарядом змінної потужності B83−1. Вона вважається однією з найпотужніших, які перебували на озброєнні армії США.

Про це йдеться у національній оборонній стратегії США. Однак у документі не уточнюється, яким видом озброєння її можуть замінити.

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B83 — розроблена у 1970-х роках термоядерна авіабомба з потужністю до 1,2 мегатонни. Це приблизно у 80 разів більше, ніж у скинутих на Хіросіму та Нагасакі бомбах.

Американська армія взяла B83 на озброєння у 1983 році. Ця бомба до сьогодні залишається одним з основних типів ядерної зброї Військово-повітряних сил США.

У документі також йдеться, що США вирішили відмовитися від програми створення крилатих ядерних ракет морського базування. Водночас у Пентагоні планують затвердити повномасштабне оновлення ядерної тріади США та посилити контроль над аналогічним озброєнням у світі.