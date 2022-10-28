Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У США вирішили зняти з озброєння одну з найпотужніших ядерних авіабомб B83−1

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ядерна ракета
Фото: Dreamstime

Пентагон хоче зняти з озброєння військ США американську вільнопадну термоядерну авіабомбу із зарядом змінної потужності B83−1. Вона вважається однією з найпотужніших, які перебували на озброєнні армії США.

Про це йдеться у національній оборонній стратегії США. Однак у документі не уточнюється, яким видом озброєння її можуть замінити.

Зараз дивляться

B83 — розроблена у 1970-х роках термоядерна авіабомба з потужністю до 1,2 мегатонни. Це приблизно у 80 разів більше, ніж у скинутих на Хіросіму та Нагасакі бомбах.

Американська армія взяла B83 на озброєння у 1983 році. Ця бомба до сьогодні залишається одним з основних типів ядерної зброї Військово-повітряних сил США.

У документі також йдеться, що США вирішили відмовитися від програми створення крилатих ядерних ракет морського базування. Водночас у Пентагоні планують затвердити повномасштабне оновлення ядерної тріади США та посилити контроль над аналогічним озброєнням у світі.

Читайте
Геть з України: Байден різко відреагував на заяву Путіна про ризик застосування ядерної зброї

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка