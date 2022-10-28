Заяви Медведєва є офіційним визнанням РФ у тероризмі – Подоляк

Жовтень, 28 в 15:15

Заява заступника глави Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва означає готовність Кремля нищити українську енергосистему і тероризувати мільйони людей, поки Україна не погодиться на капітуляцію.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, це офіційне зізнання Росії у тероризмі на державному рівні.

Зараз дивляться

– Фантастично. Кремль прямо через Медведєва заявив: ми будемо руйнувати українську енергосистему та тероризувати мільйони людей, поки Україна не погодиться капітулювати. По суті, це офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які переговори тут може йтися? З ким?

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що для стабільності енергопостачання в Україні “треба визнати правомірність вимог Росії в рамках спеціальної військової операції”, адже саме так на території РФ називають повномасштабну війну проти України.