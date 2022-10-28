Змінять ситуацію на краще: Столтенберг про надання Україні сучасних систем ППО
Сучасні системи протиповітряної оборони (ППО), які західні союзники передають Україні, допоможуть нашій державі захиститися від атак РФ та змінять ситуацію на краще.
Про це розповів в інтервʼю DW генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що Збройні сили України вже досягли успіху, знищивши багато російських ракет та дронів-камікадзе.
– Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення… У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше, адже зараз активізуються союзники, – заявив Столтенберг.
Він нагадав, що Німеччина нещодавно передала Україні просунуту новітню систему ППО IRIS-T. А на зустрічі міністрів оборони країн НАТО Сполучені Штати та ще кілька союзників оголосили про виділення для України як систем ППО, так і великої кількості боєприпасів.
Столтенберг наголосив, що вже надана західна зброя здійснила великий вплив на полі бою в Україні. Саме це озброєння стало однією з причин, чому РФ не змогла отримати перевагу в повітрі.
– Це було великою проблемою для військ РФ упродовж усієї війни. Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір, і не змогли цього досягти. Це сталося насамперед через уміння та рішучість ЗСУ у використанні старих радянських засобів ППО, які вони вже мали. Союзники по НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем. А потім почали надавати нові системи, – пояснив генсек.
Як відомо, Німеччина планує передати Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T. Як зазначили в українському уряду, ЗСУ за допомогою цього комплексу збивають 9 із 10 ракет.
Крім того, наша країна скоро отримає від США дві системи протиповітряної оборони NASAMS.
А в НАТО пообіцяли поставити сотні станцій для протидії дронам-камікадзе, які запускає РФ.