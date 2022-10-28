Жовтень, 28 в 16:58

Сучасні системи протиповітряної оборони (ППО), які західні союзники передають Україні, допоможуть нашій державі захиститися від атак РФ та змінять ситуацію на краще.

Про це розповів в інтервʼю DW генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Збройні сили України вже досягли успіху, знищивши багато російських ракет та дронів-камікадзе.

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– Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення… У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше, адже зараз активізуються союзники, – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що Німеччина нещодавно передала Україні просунуту новітню систему ППО IRIS-T. А на зустрічі міністрів оборони країн НАТО Сполучені Штати та ще кілька союзників оголосили про виділення для України як систем ППО, так і великої кількості боєприпасів.

Столтенберг наголосив, що вже надана західна зброя здійснила великий вплив на полі бою в Україні. Саме це озброєння стало однією з причин, чому РФ не змогла отримати перевагу в повітрі.

– Це було великою проблемою для військ РФ упродовж усієї війни. Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір, і не змогли цього досягти. Це сталося насамперед через уміння та рішучість ЗСУ у використанні старих радянських засобів ППО, які вони вже мали. Союзники по НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем. А потім почали надавати нові системи, – пояснив генсек.

Як відомо, Німеччина планує передати Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T. Як зазначили в українському уряду, ЗСУ за допомогою цього комплексу збивають 9 із 10 ракет.

Крім того, наша країна скоро отримає від США дві системи протиповітряної оборони NASAMS.

А в НАТО пообіцяли поставити сотні станцій для протидії дронам-камікадзе, які запускає РФ.