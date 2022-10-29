Носій восьми крилатих ракет Калібр: військовий експерт розповів історію Адмірала Макарова

Жовтень, 29 в 19:37

У Севастополі серйозно пошкоджений фрегат проєкту 11356Р Адмірал Макаров внаслідок прямого влучання невідомого надводного засобу по борту корабля.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, цей корабель є носієм восьми крилатих ракет Калібр, яким не одноразово обстрілювали територію України. Проте він стверджує, що його історія набагато цікавіша.

Коваленко пригадав 2014 рік, коли Росія здійснила вторгнення в Україну. Тоді Україна припинила постачання низки комплектуючих російським кораблебудівникам, однією з яких стала газотурбінна корабельна установка М7Н2.

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– Прибалтійський суднобудівний завод Янтар мав побудувати для потреб ВМФ Росії шість фрегатів проєкту 11356. Побудувати він встиг три кораблі, але після запровадження санкцій Україною на постачання ГТУ програму росіянам довелося призупинити. Росіянам не вдалося замінити імпорт українських силових установок. І вони замість фрегатів вирішили зосередитися на виробництві корветів проєкту 20386 та МРК проєкту 21631, – зазначив військовий оглядач.

У 2018 році Росії вдалося продати четвертий і п’ятий недобудовані кораблі проєкту 11356Р Індії на невигідних для себе умовах. Коваленко розповів, що продаж оформлювали в рупіях, а через нестабільність курсу цієї валюти росіяни втратили $30 млн з моменту операції та оплати на рік, а наступного року ця сума збільшилася до $55 млн.

– Смішно те, що продавши четвертий і п’ятий недобудовані фрегати, вони так і не змогли визначити шостий бойовий корабель, корпус якого досі стоїть “законсервований” на Прибалтійському суднобудівному заводі Янтар майже сьомий рік, – розповів військовий експерт.

Проте разом з запровадженням санкцій Україна унеможливила подальшу реалізацію перспективного проєкту 11356 для ВМФ Росії, а тепер він буквально “множиться на нуль”, оскільки росіяни мали лише три таких фрегати, не маючи можливості будувати нові.