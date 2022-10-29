Жовтень, 29 в 14:01

За кілька тижнів до повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну військове керівництво РФ обговорювало сценарії ядерного удару по Німеччині.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на перехоплення радіоповідомлень ВМФ РФ з маневрів на Балтійському морі наприкінці минулого року.

Розвідка інформує, що йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де американська армія зберігає ядерну зброю.

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Видання пише, що Німеччина не має ядерної зброї, і вона повністю залежить від американців, у яких у Європі розміщено всього 100 досить старих ядерних бомб вільного падіння.

Хоча тут варто ще враховувати американські ядерні ракети на підводних човнах, а також французьку та британську ядерну зброю. Проте, за словами директора Інституту політики безпеки Кільського університету (Кіль, Німеччина) Йоахіма Краузе, західний арсенал ядерного стримування в Європі залишається досить скромним.

Видання Spiegel пише, що застосування ядерної зброї зазвичай обговорюється і відпрацьовується на військових навчаннях, і це також відбувається під час маневрів НАТО. І необов’язково для цього має бути небезпека.

Щодо перехоплення російських радіоповідомлень, то є ймовірність, що росіяни навмисно назвали цілі, щоб залякати Захід, знаючи, що розмови будуть перехоплені.

За словами Краузе, ядерна сигналізація — складна особлива форма політичної комунікації, яка розвинулася за часів холодної війни. Натяками, зрозумілими лише присвяченим, іншій стороні кажуть, чого чекати.

Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох заявив, що його країна вважає, що повномасштабна війна Росії проти України анулювала пакт Росія-НАТО від 1997 року.

Він додав, що його країна зацікавлена ​​у розміщенні на своїй території ядерної зброї.