Пов’язані з Кремлем хакери зламали особистий телефон Трасс – ЗМІ

Жовтень, 30 в 13:58

Особистий мобільний телефон експрем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс зламали хакери, яких підозрюють у роботі на Кремль. Про це повідомляє Daily Mail.

Вважається, що хакери отримали доступ до надсекретних розмов із ключовими міжнародними партнерами, а також до приватних розмов із її ексміністром фінансів Великої Британії Квасі Квартенґом. Вони також включали дуже делікатні дискусії з високопоставленими главами МЗС про війну в Україні, включаючи детальні дискусії щодо поставок зброї.

Одне з джерел видання повідомило, що злам був “настільки потужним”, що телефон помістили в замкнений сейф в урядовому приміщенні, що охороняється.

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Злам виявили під час літніх виборів за лідерство у Консервативній партії, коли Трасс була ще очільницею МЗС, але деталі інциденту були приховані Борисом Джонсоном, який на тоді був прем’єр-міністром, і секретарем кабінету міністрів Саймоном Кейсом.

Трасс була змушена змінити номер мобільного телефону, яким вона користувалася понад 10 років, незадовго до того, як стати прем’єр-міністром. Це викликало занепокоєння серед міністрів Кабінету міністрів та радників, які раптово не змогли з нею зв’язатися.

The Guardian пише, що опозиція обурена новинами про злом телефону Трас і вимагає розслідування.

Представник ліберальних демократів Лайла Моран заявила, що вкрай важливо розібратися, чи приховали інформацію про злам телефону Трас, якщо він справді був.

20 жовтня Ліз Трасс подала у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії після всього шести тижнів перебування на посаді. Новим главою британського уряду став Ріші Сунак.