Сміливість українців відзначили нагородою Oxi Courage Award – Зеленський

Жовтень, 30 в 17:44

Президент Володимир Зеленський заявив, що сміливість українського народу була відзначена нагородою Oxi Courage Award – символом перемоги демократії.

– Сміливість українського народу була відзначена нагородою Oxi Courage Award. Вона є символом перемоги демократії. І я дякую Джейкобу Саллівану за вручення цієї нагороди. Вдячний лідерам і народу США за допомогу в наближенні заслуженої перемоги України, – зазначив глава держави.

На думку президента, коли виникає загроза свободі, тоді вона стосується людей у всьому світі, а не лише у місцях знищення та приниження інших громадян.

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