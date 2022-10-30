Сміливість українців відзначили нагородою Oxi Courage Award – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що сміливість українського народу була відзначена нагородою Oxi Courage Award – символом перемоги демократії.
– Сміливість українського народу була відзначена нагородою Oxi Courage Award. Вона є символом перемоги демократії. І я дякую Джейкобу Саллівану за вручення цієї нагороди. Вдячний лідерам і народу США за допомогу в наближенні заслуженої перемоги України, – зазначив глава держави.
На думку президента, коли виникає загроза свободі, тоді вона стосується людей у всьому світі, а не лише у місцях знищення та приниження інших громадян.
– Коли свободи десь меншає, її меншає у всього людства. Це небезпека для всіх. І тому потрібна сміливість всіх, щоб протистояти терору та карати тих, хто поширює смерть і ненависть, хто загрожує свободі та руйнує мир, – переконаний Володимир Зеленський.