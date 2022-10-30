У Барселоні знайшли чоловіка, який розмалював історичні пам’ятки символами Z і V

Жовтень, 30 в 18:13

В Іспанії виявили чоловіка, який причетний до паплюження місцевих історичних пам’яток погрозами російською мовою, символами Z та V, використовуваних РФ у війні проти України.

За даними поліції Барселони, ним виявився 57-річний чоловік родом з Донбасу, який наразі окупований Росією. Чоловікові інкримінують завдання шкоди історичним пам’яткам, погрози та мову ненависті.

– На початку тижня почалася операція поліції для визначення місцеперебування можливого порушника. Його затримали в районі Барселони, – зазначили у поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування з 14 вересня після того, як злочинні символи Z та V з’явилися на фасаді собору у Барселоні та будівлі, де розташований офіс української громадської асоціації Джерело.

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Пізніше вони почали з’являтися на палаці президента Женералітату Каталонії та архієпископа, будинку архідиякона, будинку Ллотья-де-Мар. У поліції зазначили, що всі надписи були схожими між собою, що свідчило про те, що вони позначені однією людиною.

У жовтні в районі Ель-Побленоу помітили написи з погрозами на адресу тих, хто висловлюється проти війни Кремля. А чоловіка знайшли лише через те, що він хвалився своїми “малюнками” у соцмережах. За даними поліції, він вже постав перед судом і був відпущений під заставу.

Джерело: Mossos d’Esquadra