Україна сподівається, що допомога Ірану Росії відштовхне Ізраїль від нейтральної позиції
Україна сподівається, що допомога Ірану Росії під час війни має переконати Ізраїль відмовитися від своєї позиції щодо ненадання військової допомоги Києву. Про це повідомляє The Hill.
Офіційні особи в Україні також сподіваються, що адміністрація Байдена переконає Ізраїль, який засудив повномасштабне вторгнення та надав Києву гуманітарну підтримку, але утримався від передачі зброї.
— Американці – єдина країна, до якої прислухається Ізраїль, – сказав у розмові з The Hill посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Він додав, що останніми тижнями відносини з Ізраїлем просунулися вперед “щодо деяких технічних питань, пов’язаних з обороною”, включаючи вдосконалену систему попередження, яка допоможе попередити цивільне населення про ракетні атаки з боку росіян.
За його словами, це позитивний розвиток подій, але Україна очікує більшого від Ізраїлю.
Корнійчук щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдесом і називає американського посла “секретною зброєю” у своїй кампанії, щоб спонукати ізраїльтян змінити курс і надати Києву військову та повітряну оборонну підтримку.
— Я жартую, але я називаю його (Найдеса, – Ред.) нашою секретною зброєю. Ось чому ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю головну тенденцію, яка робить позицію Ізраїлю відмінною від решти демократичного світу, і розширити військово-технічне співробітництво, – сказав він.
Посол України зазначив, що застосування Ізраїлем санкцій проти Росії є для нього другим за важливістю питанням після отримання військової допомоги з боку Ізраїлю.
1 листопада в Ізраїлі відбудуться національні вибори. Зазначається, що політична нестабільність є ключем до спроможності тиснути на уряд щодо ракет і засобів ППО для України.