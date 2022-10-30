Україна сподівається, що допомога Ірану Росії відштовхне Ізраїль від нейтральної позиції

Жовтень, 30 в 18:22

Україна сподівається, що допомога Ірану Росії під час війни має переконати Ізраїль відмовитися від своєї позиції щодо ненадання військової допомоги Києву. Про це повідомляє The Hill.

Офіційні особи в Україні також сподіваються, що адміністрація Байдена переконає Ізраїль, який засудив повномасштабне вторгнення та надав Києву гуманітарну підтримку, але утримався від передачі зброї.

— Американці – єдина країна, до якої прислухається Ізраїль, – сказав у розмові з The Hill посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Він додав, що останніми тижнями відносини з Ізраїлем просунулися вперед “щодо деяких технічних питань, пов’язаних з обороною”, включаючи вдосконалену систему попередження, яка допоможе попередити цивільне населення про ракетні атаки з боку росіян.

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За його словами, це позитивний розвиток подій, але Україна очікує більшого від Ізраїлю.

Корнійчук щотижня зустрічається з послом США в Ізраїлі Томом Найдесом і називає американського посла “секретною зброєю” у своїй кампанії, щоб спонукати ізраїльтян змінити курс і надати Києву військову та повітряну оборонну підтримку.

— Я жартую, але я називаю його (Найдеса, – Ред.) нашою секретною зброєю. Ось чому ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю головну тенденцію, яка робить позицію Ізраїлю відмінною від решти демократичного світу, і розширити військово-технічне співробітництво, – сказав він.

Посол України зазначив, що застосування Ізраїлем санкцій проти Росії є для нього другим за важливістю питанням після отримання військової допомоги з боку Ізраїлю.

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1 листопада в Ізраїлі відбудуться національні вибори. Зазначається, що політична нестабільність є ключем до спроможності тиснути на уряд щодо ракет і засобів ППО для України.

Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel