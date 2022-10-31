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ЄС може визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Євросоюз та Німеччина розглядають можливість визнання іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

– Я чітко дала зрозуміти минулого тижня, що ми введемо в дію новий пакет санкцій, а також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій, – сказала вона в інтерв’ю ARD.

Заява Бербок прозвучала після того, як голова КВІР попередив протестувальників в Ірані, що субота буде останнім днем, коли вони зможуть вийти на вулиці, і що КВІР мають намір посилити репресії.

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Бербок також заявила, що переговори про переукладання угоди щодо ядерної програми між Іраном та Заходом наразі не ведуться.

Нагадаємо, що протести в Ірані розпочалися після смерті 22-річної курдської дівчини Махси Аміні 16 вересня. Дівчину заарештувала поліція моралі трьома днями раніше за неправильне носіння хіджабу та завужені джинси.

Родина Аміні каже, що її побили та кілька разів вдарили по голові. Після цього вона впала в кому, а через кілька днів померла. Уряд і поліція заперечують звинувачення.

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Джерело: Голос Америки
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