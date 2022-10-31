Франція шукає шляхи для наземного експорту українського зерна

Жовтень, 31 в 12:08

Уряд Франції працює над тим, щоб Україна мала можливість експортувати продовольство наземними маршрутами, а не Чорним морем. Про це повідомив міністр сільського господарства Марк Фено.

За його словами, якщо експорт зерна морським шляхом неможливий, треба вивчити наземні маршрути, зокрема через Румунію та Польщу.

– Ми продовжуватимемо працювати над системою, яка не змусить нас залежати від доброї волі або, в цьому випадку, поганої волі Володимира Путіна, – наголосив Фено.

29 жовтня РФ вийшла із зернової угоди нібито через вибухи у Севастопольській бухті. Проте в Україні вважають, що це стало лише приводом, оскільки Москва з вересня погрожувала це зробити.

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Водночас сьогодні, 31 жовтня, з одеських портів вийшли 12 суден, які доправлять 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.