Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на сьогоднішній масований ракетний обстріл території України, який здійснили російські війська.

Відповідний коментар він оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

Мішель наголосив, що стратегія поширення страху за допомогою обстрілів цивільної інфраструктури, до якої вдався Кремль, не спрацює.

Голова Євроради також запевнив у подальшій підтримці України з боку Євросоюзу.

Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions.

Moscow’s strategy of sowing fear will not work.

We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022