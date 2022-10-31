Жовтень, 31 в 15:53

Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на сьогоднішній масований ракетний обстріл території України, який здійснили російські війська.

Відповідний коментар він оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

Мішель наголосив, що стратегія поширення страху за допомогою обстрілів цивільної інфраструктури, до якої вдався Кремль, не спрацює.

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Голова Євроради також запевнив у подальшій підтримці України з боку Євросоюзу.

– Найрішучіше засуджую ракетні удари РФ по Києву та критичній інфраструктурі в інших регіонах. Стратегія Москви сіяти страх не спрацює. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, – зазначив він.

Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions. Moscow’s strategy of sowing fear will not work. We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022

Як відомо, сьогодні з самого ранку РФ розпочала чергову ракетну атаку на території України. Як поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ворог завдав ушкоджень 18 об’єктам у 10 регіонах України. Більшість із пошкоджених об’єктів енергетичні. Крім того, без світла залишилися сотні населених пунктів у семи областях.

Російські війська застосували ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Більш як 50 крилатих ракет були запущені з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Однак українські сили ППО збили 44 з них.