Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Голова Євроради про ракетний удар по Україні: Стратегія Москви сіяти страх не спрацює

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Шарль Мишель
Фото: Depositphotos

Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на сьогоднішній масований ракетний обстріл території України, який здійснили російські війська.

Відповідний коментар він оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

Мішель наголосив, що стратегія поширення страху за допомогою обстрілів цивільної інфраструктури, до якої вдався Кремль, не спрацює.

Зараз дивляться

Голова Євроради також запевнив у подальшій підтримці України з боку Євросоюзу.

– Найрішучіше засуджую ракетні удари РФ по Києву та критичній інфраструктурі в інших регіонах. Стратегія Москви сіяти страх не спрацює. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, – зазначив він.

Як відомо, сьогодні з самого ранку РФ розпочала чергову ракетну атаку на території України. Як поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ворог завдав ушкоджень 18 об’єктам у 10 регіонах України. Більшість із пошкоджених об’єктів енергетичні. Крім того, без світла залишилися сотні населених пунктів у семи областях.

Російські війська застосували ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Більш як 50 крилатих ракет були запущені з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Однак українські сили ППО збили 44 з них.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка