Ірану загрожує повна ізоляція: експосол України в ООН про постачання дронів РФ
Незважаючи на цинічну поведінку Ірану, він зробив велику помилку, погодившись постачати дрони РФ для війни в Україні, і тепер йому загрожує “режим повної ізоляції”, вважає колишній постійний представник України в ООН, експосол у США та РФ Володимир Єльченко.
За його словами, частину санкцій для Тегерану було пом’якшено, коли він нібито відмовився від продовження військової частини ядерної програми, проте тепер у нього немає жодних шансів у переговорному процесі щодо подальшого зняття санкцій.
Український дипломат пояснив, що постачанням дронів Іран прямо порушив резолюцію Радбезу ООН про санкції, як і сама Росія.
– Інша річ, що це треба довести документально. Але я думаю, що це вже зараз робиться. І після цього вже про жодні пом’якшення санкцій і мови бути не може. Так Іран повернеться в режим повної ізоляції, в якому він перебував до останніх років, – наголосив Єльченко.
На його думку, Іран “догрався”, повівшись на якісь обіцянки Росії.
– Найімовірніше, йшлося якраз про допомогу Росії як постійного члена Ради безпеки з правом вето. Можливо, вона пообіцяла Ірану обійти ці санкції чи зняти цей санкційний режим. Але тепер це абсолютно неможливо і нереально. Мене дивує, як Іран міг на це купитися, – підсумував він.