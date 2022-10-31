Ірану загрожує повна ізоляція: експосол України в ООН про постачання дронів РФ

Жовтень, 31 в 14:45

Незважаючи на цинічну поведінку Ірану, він зробив велику помилку, погодившись постачати дрони РФ для війни в Україні, і тепер йому загрожує “режим повної ізоляції”, вважає колишній постійний представник України в ООН, експосол у США та РФ Володимир Єльченко.

За його словами, частину санкцій для Тегерану було пом’якшено, коли він нібито відмовився від продовження військової частини ядерної програми, проте тепер у нього немає жодних шансів у переговорному процесі щодо подальшого зняття санкцій.

Український дипломат пояснив, що постачанням дронів Іран прямо порушив резолюцію Радбезу ООН про санкції, як і сама Росія.

Зараз дивляться

– Інша річ, що це треба довести документально. Але я думаю, що це вже зараз робиться. І після цього вже про жодні пом’якшення санкцій і мови бути не може. Так Іран повернеться в режим повної ізоляції, в якому він перебував до останніх років, – наголосив Єльченко.

На його думку, Іран “догрався”, повівшись на якісь обіцянки Росії.