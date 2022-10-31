Норвегія переводить війська у стан підвищеної бойової готовності

Жовтень, 31 в 19:57

Норвегія з 1 листопада переводить свої війська в підвищений рівень бойової готовності для посилення безпеки у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Про це під час пресконференції 31 жовтня повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

— Це найсерйозніша ситуація з безпекою за останні кілька десятиліть. Зростання напруженості (з боку РФ, – Ред.) робить нас більш уразливими до загроз, розвідувальних операцій і кампаній впливу, — заявив прем’єр під час пресконференції.

Гар Стьоре додав, що наразі немає жодних підстав вважати, що Росія захоче втягнути Норвегію чи інші країни безпосередньо у війну. Але наголосив, що слід бути пильнішими, адже цього вимагає ситуація.

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Згідно з рішенням уряду, рівень готовності норвезької армії підвищується від фази нуль (нормальна ситуація) до фази один (підвищена бойова готовність).

Протягом останніх тижнів Сили оборони Норвегії посилили свою присутність та патрулювання навколо об’єктів критичної інфраструктури в Північному морі. Національна гвардія продовжуватиме захищати критично важливу інфраструктуру на суші разом з поліцією.

Генерал армії Норвегії Ейрік Крістофферсен повідомив, що військово-повітряні сили скасували навчання зі своїми винищувачами F-35 у США, щоб вони залишалися у Норвегії.

— Ми очікуємо, що така ситуація триватиме щонайменше рік, — сказав він.

Норвегія є членом НАТО і межує з Росією в арктичному регіоні. Наразі Осло – найбільший постачальник природного газу в Євросоюзі.

Протягом останніх тижнів у Норвегії було заарештовано та затримано декілька громадян Росії з безпілотниками. Через санкцій росіянам заборонено керувати дронами на норвезькій території.