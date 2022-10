Новим президентом Бразилії стане Лула да Сілва, якого судили за корупцію та відмивання грошей

У Бразилії відбулися президентські вибори, перемогу на яких здобув колишній президент Луїс Інасіу Лула да Сілва. Він переміг чинного главу держави Жаїра Болсонару.

Після підрахунку голосів стало відомо, що Лула набрав 50,9% підтримки, тоді як у Болсонару – 49,1%.

77-річний Лула перебував на посаді президента Бразилії у період з 1 січня 2003 до 1 січня 2011 року.

Цікаво, що він не зміг балотуватися на останніх президентських виборах у 2018 році, адже перебував у в’язниці. Його визнали винним в отриманні хабара від бразильської будівельної фірми в обмін на контракти з бразильською державною нафтовою компанією Petrobras.

У 2017 році його було засуджено до 9,5 років позбавлення волі за корупцію та відмивання грошей. Пізніше термін збільшили до 12,1 року, але у квітні 2019 року рішенням федерального верховного суду знизили до 8,9 років. Політик всі звинувачення заперечує. Лула провів 580 днів у в’язниці, перш ніж його вирок анулювали.

Президент України Володимир Зеленський привітав Лулу да Сілву з перемогою та висловив надію на посилення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Джо Байденом теж привітав з перемогою Лулу да Сілву за результатом “вільних, чесних та авторитетних виборів”. Він додав, що сподівається на продовження співпраці.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

