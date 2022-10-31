Жовтень, 31 в 15:16

У Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови засудили сьогоднішню масовану ракетну атаку РФ на територію України, наголосивши, що такі дії є кричущим порушенням міжнародного права.

Таким чином у відомстві відреагували на сам факт обстрілів та падіння однієї з російських ракет на територію Молдови.

– МЗС вкотре рішуче засуджує ракетні обстріли Києва та інших міст України, включно з ракетою, збитою українською ППО, яка впала на півночі Наславчі. Ці атаки, які ще більше погіршують ситуацію із безпекою, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє нападати на цивільних осіб та інфраструктуру, – йдеться в заяві.

Також зазначається, що сьогодні вранці представники МЗС Молдови зв’язалися з посольством своєї країни в Києві, щоб переконатися, що дипломатичні співробітники перебувають у безпеці.

Зараз дивляться

У міністерстві уточнили, що атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних та соціальних збитків усьому європейському континенту. Йдеться і про громадян Молдови, які “відчувають на собі наслідки війни по сусідству”.

– МЗС найрішучішим чином засуджує використання Росією енергоресурсів як зброї, – наголосили у відомстві.

Тим часом у Міністерстві оборони Молдови повідомили, що системи повітряного спостереження армії країни не зафіксували порушення повітряного простору ракетами. Це пов’язано з тим, що на молдавській території впали лише фрагменти ракети, збитої українськими силами ППО.

– Радіолокаційні станції не виявили фрагменти збитої ракети через їх невеликий розмір і малу відображаючу поверхню, – йдеться в повідомленні.

На місце падіння уламків ракети вже вирушили сапери.

Раніше сьогодні в МВС Молдови повідомили, що вранці 31 жовтня на півночі країни впала російська ракета, яку збили українські військові. Це сталося в селі Наславча, розташованому неподалік від кордону з Україною. Під час падіння ракети ніхто не постраждав, але в кількох будинках вибило вікна.

Джерело: МЗС Молдови, Міністерство оборони Молдови, Newsmaker