Іран готується відправити Росії 1 тис. одиниць зброї, включаючи ракети та дрони – CNN

Листопад, 01 в 14:24

Іран готується передати Росії для ведення війни проти України ще близько 1 тис. додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії земля-земля та ударні безпілотники.

Про це повідомляє телеканал CNN з посилання на високопоставлених чиновників країн Заходу, які уважно стежать за іранською програмою озброєння.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для атак по українських містах в Україні. Минулого тижня в Україні повідомили про збиття понад 300 іранських безпілотників.

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Ця нова поставка ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військової підтримки Росії. Точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, але офіційні особи вважають, що зброю точно доставлять до кінця року.

Останніми тижнями Росія використовувала іранські дрони для атак на критичну інфраструктуру України.

Високопоставлений представник Пентагону в понеділок заявив, що вони не мають жодної інформації про те, що Іран готується відправити ракети до Росії для використання їх в Україні.

Місія Ірану при ООН не відповіла CNN на запит прокоментувати інформацію про нову партію зброї до РФ. Раніше Тегеран заперечував, що постачав Москві зброю для використання в Україні.

Нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Росія вже у листопаді може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

За його словами, це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.