Листопад, 01 в 14:13

Європейський Союз засудив так звану часткову мобілізацію, яку РФ проводить на території тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки ЄС.

Також в ЄС засуджують початок призову до російської армії, який так само розпочався у Криму.

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– Сьогодні Російська Федерація розпочала ще одну кампанію військового призову у незаконно анексованих Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь, із відбору жителів Криму до ЗС РФ, – йдеться у заяві.

Наголошується, що мобілізація в Криму є безпідставною та порушенням міжнародного законодавства з боку РФ.

Крім того, такі дії Кремля навмисно спрямовані проти кримськотатарського населення півострова, для якого Україна є справжньою та традиційною Батьківщиною.

– ЄС не визнає та не визнаватиме російську незаконну анексію АР Крим та міста Севастополь. Він також твердо заперечує та одноголосно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Всі ці території є та залишатимуться Україною, – наголошується у заяві.

Речник наголошує, що європейська спільнота залишається рішучою у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.