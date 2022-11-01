Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Російські призов і мобілізація в Криму є порушенням міжнародного права – ЄС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Європейський Союз засудив так звану часткову мобілізацію, яку РФ проводить на території тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки ЄС.

Також в ЄС засуджують початок призову до російської армії, який так само розпочався у Криму.

Зараз дивляться

– Сьогодні Російська Федерація розпочала ще одну кампанію військового призову у незаконно анексованих Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь, із відбору жителів Криму до ЗС РФ, – йдеться у заяві.

Наголошується, що мобілізація в Криму є безпідставною та порушенням міжнародного законодавства з боку РФ.

Крім того, такі дії Кремля навмисно спрямовані проти кримськотатарського населення півострова, для якого Україна є справжньою та традиційною Батьківщиною.

– ЄС не визнає та не визнаватиме російську незаконну анексію АР Крим та міста Севастополь. Він також твердо заперечує та одноголосно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Всі ці території є та залишатимуться Україною, – наголошується у заяві.

Речник наголошує, що європейська спільнота залишається рішучою у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте
До літа 2023 року Україна поверне окуповані території та Крим - Годжес

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка