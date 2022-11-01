Листопад, 01 в 12:53

США пообіцяли передати Збройним силам України вісім систем протиповітряної оборони NASAMS із боєприпасами, дві з яких уже почнуть працювати в Україні незабаром.

Про це заявив старший представник Міноборони США.

Щодо протиповітряної оборони, то на сьогодні Сполучені Штати вже передали Україні 1400 ПЗРК Stinger – це ППО малої дальності.

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За словами представника Міноборони США, союзники також надали Україні значну кількість ЗРК малої дальності.

– Ми взяли на себе зобов’язання щодо створення протибезпілотних авіаційних систем, включно з системою VAMPIRE та іншими радіолокаційними системами. Загрози БПЛА теж становлять серйозну небезпеку, – зазначив представник.

Крім того, США поставили багато запчастин, щоб українська система протиповітряної оборони радянського типу залишалася в робочому стані.

– Зовсім недавно Німеччина передала чотири системи IRIS-T. І це знайшло винятково гарне застосування в Україні. Іспанія відповіла на заклик надати систему ППО HAWK, – зазначили у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія передала Україні до 7 тис. протитанкових ракетних комплексів NLAW. Це близько половини усього британського запасу.

Фото: kongsberg