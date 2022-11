У Бразилії масові протести після виборів президента – прихильники Болсонару заблокували траси

Дві країни Латинської Америки охопили протести. У Бразилії протестують прихильники чинного президента Жаїра Болсонару після поразки на виборах, а в Чилі не припиняються студентські демонстрації.

Перемогу на президентських виборах у Бразилії з незначним відривом здобув експрезидент Лула да Сілва. Він обійшов свого опонента, чинного президента Жаїра Болсонару на 1,8%. Чинний ультраправий президент не визнав поразки, але й не оскаржив результати.

Незгодні з результатами виборів прихильники Болсонару вийшли на вулиці різних міст Бразилії. Вони встановили блокпости по всій країні.

Найбільша активність зосереджена вздовж шосе BR-163 протяжністю 1 709 км – це важлива дорога, яка з’єднує підприємства в басейні Амазонки з портами на півночі.

Водії вантажівок, які є прихильниками Болсонару, почали встановлювати блокпости на дорогах по всій країні. Багатьом подобались низькі ціни на дизельне пальне під час адміністрації Болсонару.

BREAKING: Truck drivers in Brazil close the country’s main highways in protest of the election results

pic.twitter.com/aRoWTs57Il

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 1, 2022