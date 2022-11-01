У Бразилії масові протести після виборів президента – прихильники Болсонару заблокували траси

Листопад, 01 в 16:05

Дві країни Латинської Америки охопили протести. У Бразилії протестують прихильники чинного президента Жаїра Болсонару після поразки на виборах, а в Чилі не припиняються студентські демонстрації.

Що відбувається у Бразилії?

Перемогу на президентських виборах у Бразилії з незначним відривом здобув експрезидент Лула да Сілва. Він обійшов свого опонента, чинного президента Жаїра Болсонару на 1,8%. Чинний ультраправий президент не визнав поразки, але й не оскаржив результати.

Незгодні з результатами виборів прихильники Болсонару вийшли на вулиці різних міст Бразилії. Вони встановили блокпости по всій країні.

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Найбільша активність зосереджена вздовж шосе BR-163 протяжністю 1 709 км – це важлива дорога, яка з’єднує підприємства в басейні Амазонки з портами на півночі.

Водії вантажівок, які є прихильниками Болсонару, почали встановлювати блокпости на дорогах по всій країні. Багатьом подобались низькі ціни на дизельне пальне під час адміністрації Болсонару.

BREAKING: Truck drivers in Brazil close the country’s main highways in protest of the election results pic.twitter.com/aRoWTs57Il — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 1, 2022

У мережі з’явилося відео з міста Белла-Віста-ду-Каракол, повз яке проходить ця магістраль. На ньому можна побачити натовп, який стоїть біля палаючих шин на дорозі, та трактор, який везе щось.

Лісообробна промисловість, з якою асоціюється цей район, була лінією розмежування на виборах, оскільки Болсонару прагнув сприяти індустріалізації Амазонки, на відміну від обраного президента Лули.

Truckers and Farmers in Brazil protesting at Lulas election victory !! pic.twitter.com/Bby2Dz3qKD — Glynis Payne (@GlynisPayne17) November 1, 2022

Повідомлялося і про факт мародерства в Ріо-де-Жанейро після пожежі у головному центрі розподілу продовольства мегаполісу. Силовики стріляли в повітря.

Полум’ям охоплені чотири господарські приміщення. Правоохоронці відкрили стрільбу у повітря, щоб не дати людям розкрасти товар. Але малоймовірно, що інцидент з пожежею дотичний до протестів.

Що відбувається у Чилі?

У чилійській столиці Сантьяго на вулиці знову вийшли студенти, розчаровані відсутністю освітніх реформ та відхиленням проєкту нової конституції, передає The Guardian.

Вони виходили на вулиці у вересні, після відхилення нової конституції. Їхній протест супроводжувався маршами, підпалами та акціями на платформах метро.

— Наші вимоги такі ж, як і на початку протестів у 2019 році. Ми хочемо кращої охорони здоров’я та освіти, а також хочемо подолати нерівність. Наші вимоги не змінилися з однієї простої причини: вони залишилися без відповіді, — сказала 18-річна активістка Каміла Наварро.

Нещодавня хвиля безладів у Чилі була спровокована групою старшокласників, які в жовтні 2019 року перестрибували через турнікети метро, ​​протестуючи проти підвищення вартості проїзду, що дало поштовх для багатомісячних акцій протесту та намагань змінити конституцію часів Аугусто Піночета.

Але нова хартія, розроблена під час конституційного процесу, який тривав рік, виявилася занадто радикальною для виборців. Після двох років пандемічних обмежень та онлайн-занять, те ж покоління студентів вийшло на вулиці та виявило, що мало що змінилося. І багато хто розчарований відсутністю прогресу.