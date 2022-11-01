У Парижі відбудеться Міжнародна конференція для допомоги Україні взимку – Макрон

Листопад, 01 в 18:47

У Парижі відбудеться міжнародна конференція для допомоги Україні під час майбутньої зими 13 грудня, щоб допомогти нашій країні під час опалювального сезону.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Єлисейський палац.

– Президент висловив рішучість допомогти Україні вистояти з наближенням зими, тоді як російські атаки значно пошкодили інфраструктуру постачання електрики та води. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку та візьме участь у міжнародній мобілізації (допомоги), – йдеться у повідомленні.

За даними Єлисейського палацу, незабаром розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України для спільної роботи у цьому напрямку.

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Макрон і Зеленський узгодили організацію двосторонньої конференції для допомоги Україні від французьких компаній, запланованій на 12 грудня.

Вони обговорили заяву Росії про припинення дії зернової угоди для експорту українського продовольства та ситуацію на Запорізькій АЕС, яка досі перебуває під окупацією армії РФ та становить ще більшу загрозу безпеці станції.