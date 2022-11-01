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Українці зможуть швидше продовжити термін дії закордонного паспорта та внести дані про дітей – МЗС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
закордонний паспорт України
Фото: Depositphotos

Уряд спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей у документи батьків або законних представників.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Відповідну постанову Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року №170 ухвалили 1 листопада. Згідно з документом, врегульовується процедура зміни інформації для закордонного паспорта.

– Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зможуть тепер оперативніше продовжувати в українських дипломатичних установах термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників), – йдеться у повідомленні.

У МЗС України зазначили, що продовження терміну дії паспорта та зміну інформації про дітей здійснюватимуть у день звернення безкоштовно. У відомстві вважають, що завдяки постанові зменшиться кількість випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів.

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