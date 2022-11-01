Європа може надати обмежене постачання енергоресурсів в Україну – Сімсон

Листопад, 01 в 19:39

Європа має можливість надати обмежене постачання енергетичних ресурсів в Україну. Пріоритет зараз – відновити пошкоджені внаслідок атак лінії електропередач.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон за підсумками переговорів з міністром енергетики України Германом Галущенком. Вона зазначила, що поки Україна могла, продавала електрику ЄС, однак російські ракетні удари внесли свої корективи.

– Ми можемо забезпечити підтримку, але є певні обмеження. Нагальніші виклики – це відбудувати лінії передач на території України, – вважає Сімсон.

За останніми даними, російська армія пошкодила орієнтовно 40% енергетичної інфраструктури України під час масованих ракетних ударів 10, 22 та 31 жовтня.

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Внаслідок атак ремонту потребують електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, а фахівцям довелося застосувати екстрені відключення світла та постачання води.