Іран підняв “прапор помсти”: речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що це означає
У священному іранському місті Кум напередодні над мечеттю Джамкаран підняли так званий прапор помсти, що фактично можне означати оголошення війни.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.
– Іран вчора підняв над мечеттю червоний стяг, а це може означати початок війни, – сказав він.
За його словами, таким чином усі тоталітарні режими, такі як в РФ та Ірані, відвертають увагу населення веденням бойових дій.
– Саудівська Аравія, Ізраїль, США готуються реагувати на такі дії. Можливо, не до кінця зрозуміло, яким чином Іран буде на ті всі фронти воювати і допомагати Росії. Тому будемо сподіватися, що і ці події, можливо, для України відіграватимуться позитивно, – зауважив Ігнат.
Він зокрема мав на увазі постачання іранських балістичних ракет, проти яких, на жаль, немає ефективних засобів знищення.
– Це балістика, тобто вони летять фактично з космосу. Бойова частина відділяється і летить з величезною швидкістю вниз. Збивати їх фактично нереально. Тому найкращий спосіб – це знищити їх там, звідки запускають, – додав він.