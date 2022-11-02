Іран підняв “прапор помсти”: речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що це означає

Листопад, 02 в 14:33

У священному іранському місті Кум напередодні над мечеттю Джамкаран підняли так званий прапор помсти, що фактично можне означати оголошення війни.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

– Іран вчора підняв над мечеттю червоний стяг, а це може означати початок війни, – сказав він.

За його словами, таким чином усі тоталітарні режими, такі як в РФ та Ірані, відвертають увагу населення веденням бойових дій.

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– Саудівська Аравія, Ізраїль, США готуються реагувати на такі дії. Можливо, не до кінця зрозуміло, яким чином Іран буде на ті всі фронти воювати і допомагати Росії. Тому будемо сподіватися, що і ці події, можливо, для України відіграватимуться позитивно, – зауважив Ігнат.

Він зокрема мав на увазі постачання іранських балістичних ракет, проти яких, на жаль, немає ефективних засобів знищення.