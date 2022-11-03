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Зеленський провів розмову з Ердоганом: які теми обговорили президенти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський провів розмову з Ердоганом: які теми обговорили президенти
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Серед головних тем – збереження “зернової угоди”, надання допомоги Україні та підтримка Туреччини.

– Під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні “зернової угоди”, а також за потужну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що серед обговорюваних тем також були подальші кроки для повернення українських полонених і політв’язнів. Президент зазначив, що у цьому питанні для України дуже важлива підтримка Туреччини.

Нещодавно Ердоган за підсумками розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що РФ повертається до участі у так званій зерновій угоді.

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