Не було жодного випадку, коли зброя України від США потрапила не в ті руки – Портман

Листопад, 03 в 20:02

Поки що не було жодного випадку, коли зброя від США, отримана Україною, потрапила не в ті руки, заявив сенатор Роб Портман.

– Перед тим, як приїхати сюди, ми були в 101 повітряно-десантній дивізії в Польщі й обговорювали цю тему. Вони розподіляють деяку допомогу. І вони сказали нам про безпрецедентний рівень підзвітності, особливо у воєнний час. Вірите чи ні, але зараз немає жодного випадку, щоб зброя потрапила не в ті руки, – зазначив він.

За словами Портмана, демократи та республіканці переконані, що має бути більше підзвітності, щоб розуміти, куди спрямовують матеріальну підтримку України від США.

На думку сенатора, допомога Україні у війні Росії йде на користь національної безпеки США. Сполучені Штати Америки зацікавлені, щоб Росія не перемогла, інакше весь світ житиме у небезпеці та нестабільності.

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Портман закликав людей подумати про Іран, Тайвань та Близький Схід, а також про ймовірні наслідки у разі перемоги російського диктатора Володимира Путіна.