Взимку не буде паузи: Жданов спрогнозував, як змінюватиметься ситуація на фронті
Взимку не буде жодної паузи на фронті, оскільки Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на різних напрямках. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
– Будуть активні дії. Подивіться, сьогодні навіть дощ не заважає. Так, дуже важко, він ускладнює бойові дії, сльота, мокрота, коли мокрий одяг – це дуже неприємно. Ми все це чудово розуміємо, а в бойових умовах ще гірше, коли тобі просто ніде висушитися, зігрітися, треба вести бій, і тільки вийшовши з бою ти можеш зайнятися якимись побутовими питаннями, обігрівом, просушуванням і так далі.
І то ми продовжуємо, зокрема, контрнаступальні дії на окремих ділянках та напрямках. А зима, низькі температури підсушать землю, мороз виморожує вологу і робить твердим покриття, сльота йтиме, вологість теж зменшується в морозні дні.
За його словами, запорука успіху – це нагрітий, нагодований та озброєний солдат. За дотримання всіх трьох умов йому не страшні морози, переконаний Жданов.
– І якщо солдат добре одягнений та обмундирований, то які можуть бути проблеми? Бойові дії можуть продовжуватися. Матиме перевагу в зимовий період той, хто тепліше одягне свого солдата, краще підготує пункти обігріву особового складу, доставлятиме і годуватиме гарячою їжею своїх солдатів, той і виграє зимову кампанію.
Це основа: якщо солдатів нагрітий, нагодований та озброєний, то морози йому не страшні. На морозі легше воювати, ніж під дощем, повірте. Тому жодної паузи не буде. У цьому й наша перевага.
Жданов звернув увагу на те, що вся риторика російського диктатора Володимира Путіна та інших чиновників РФ зводиться до переговорів з Україною.
– Ви ж подивіться: усі розмови Путіна та всіх чиновників Російської Федерації зводяться до того, що “ми за мир”. Трактор у полі дир-дир-дир, “ми за мир”. Були колись такі частівки у повоєнний час. Так от Путін весь час повторює: ми за мир, давайте переговори, але на наших умовах. Отже, вони ще не дозріли до переговорів.
Військовий експерт спрогнозував, за яких умов можуть відбутися переговори Росії та України.
– Ось коли вони скажуть, що так, ми готові вивести свої війська з території України, щоб хоч зберегти якусь боєздатну частину Збройних сил, – тоді так. Тоді ми говоримо: добре, виводьте війська, ми сідаємо прямо на кордоні за стіл переговорів, знайдемо якийсь прикордонний пункт на кшталт Ізварине, і там можемо провести переговори, чи в Керчі, якраз на в’їзді на Кримський міст.
Легко, проводимо переговорний процес, але лише в інших місцях – ні. Жодної паузи не буде. І зимова кампанія, навпаки, суха погода, навіть морозна, але суха, даватиме можливість виконувати бойові завдання та проводити контрнаступальні дії Збройним силам України.