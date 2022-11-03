Взимку не буде паузи: Жданов спрогнозував, як змінюватиметься ситуація на фронті

Листопад, 03 в 0:14

Взимку не буде жодної паузи на фронті, оскільки Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на різних напрямках. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Будуть активні дії. Подивіться, сьогодні навіть дощ не заважає. Так, дуже важко, він ускладнює бойові дії, сльота, мокрота, коли мокрий одяг – це дуже неприємно. Ми все це чудово розуміємо, а в бойових умовах ще гірше, коли тобі просто ніде висушитися, зігрітися, треба вести бій, і тільки вийшовши з бою ти можеш зайнятися якимись побутовими питаннями, обігрівом, просушуванням і так далі. І то ми продовжуємо, зокрема, контрнаступальні дії на окремих ділянках та напрямках. А зима, низькі температури підсушать землю, мороз виморожує вологу і робить твердим покриття, сльота йтиме, вологість теж зменшується в морозні дні.

За його словами, запорука успіху – це нагрітий, нагодований та озброєний солдат. За дотримання всіх трьох умов йому не страшні морози, переконаний Жданов.

– І якщо солдат добре одягнений та обмундирований, то які можуть бути проблеми? Бойові дії можуть продовжуватися. Матиме перевагу в зимовий період той, хто тепліше одягне свого солдата, краще підготує пункти обігріву особового складу, доставлятиме і годуватиме гарячою їжею своїх солдатів, той і виграє зимову кампанію. Це основа: якщо солдатів нагрітий, нагодований та озброєний, то морози йому не страшні. На морозі легше воювати, ніж під дощем, повірте. Тому жодної паузи не буде. У цьому й наша перевага.

Зараз дивляться

Жданов звернув увагу на те, що вся риторика російського диктатора Володимира Путіна та інших чиновників РФ зводиться до переговорів з Україною.

– Ви ж подивіться: усі розмови Путіна та всіх чиновників Російської Федерації зводяться до того, що “ми за мир”. Трактор у полі дир-дир-дир, “ми за мир”. Були колись такі частівки у повоєнний час. Так от Путін весь час повторює: ми за мир, давайте переговори, але на наших умовах. Отже, вони ще не дозріли до переговорів.

Військовий експерт спрогнозував, за яких умов можуть відбутися переговори Росії та України.