Листопад, 04 в 21:23

Ядерна риторика РФ є неприйнятною, а будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Великої сімки і глави дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля.

– Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї Росії матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо хибні твердження Росії, що Україна готує радіологічну “брудну бомбу”. Перевірки Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердили, що ці звинувачення безпідставні, і ми високо цінуємо відкритість України, – наголошується у тексті заяви.

Крім цього, чиновники засудили захоплення Росією Запорізької атомної електростанції.

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– Ми також засуджуємо безперервне захоплення і мілітаризацію Росією української Запорізької атомної електростанції, викрадення і повідомлення про знущання над українським персоналом станції, умисну дестабілізацію її операцій, – сказано у документі.

За словами глав МЗС, вони підтримують зусилля МАГАТЕ зі створення зони безпеки і охорони навколо Запорізької АЕС.