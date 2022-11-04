Готуйтесь! – Трамп натякнув на участь у президентських виборах-2024

Листопад, 04 в 13:45

Ексочільник США Дональд Трамп натякнув, що може знову поборотися за президентське крісло в 2024 році.

Про це він сказав на мітингу в штаті Айова.

Дональд Трамп заявив, що він “дуже, дуже, дуже імовірно, зробить це знову”.

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Колишній президент Сполучених Штатів вкотре нагадав, що “перемагав на виборах двічі”.

І другого разу, у 2020 році, навіть “здобув набагато більше голосів”, ніж у 2016 році.

– Тож, щоб зробити нашу країну успішною та безпечною, я дуже, дуже, дуже імовірно, зроблю це знову. Дуже скоро. Готуйтеся, – сказав Дональд Трамп.

Про рішення знову балотуватись у президенти Дональд Трамп говорив в інтерв’ю виданню Intelligencer у липні 2022 року.

Тоді експрезидент США заявив, що залишилося лише вирішити, коли офіційно оголосити про свій намір.

Нагадаємо, Трамп програв вибори Джо Байдену в 2020 році з розривом у 7 052 770 голосів.