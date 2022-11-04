Листопад, 04 в 11:54

У п’ятницю, 4 листопада, Південна Корея підняла в повітря десятки винищувачів-“невидимок” та інших військових літаків після активізації повітряних сил КНДР. Південнокорейські радари зафіксували рух понад 180 північнокорейських військових літаків у різних місцях КНДР.

Про це інформує південнокорейське інформаційне агентство Yonhap із посиланням на оборонне відомство країни.

Загалом Південна Корея підняла по тривозі близько 80 літаків.

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Літаки Північної Кореї (КНДР), зокрема винищувачі та бомбардувальники, були помічені в повітрі в період з 11:00 до 15:00.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів, літаки пересувалися над внутрішніми районами КНДР, а також біля її західного і східного узбережжя, не наближаючись до міжкорейського кордону. Бомбардувальники здійснювали стрільбу повітря-земля.

У відповідь на це повітряні сили Південної Кореї мобілізували близько 80 винищувачів, зокрема F-35A, згідно з планом реагування. Наразі Сеул встановлює точну кількість літаків, які КНДР підняла в небо.

Північна Корея наразі рішуче протестує проти спільних повітряних навчань США та Південної Кореї, які проходять під назвою Vigilant Storm. В них задіяні близько 240 літаків, зокрема винищувачі F-35. Навчання біля Корейського півострова мали завершитися в п’ятницю, 4 листопада, однак їх вирішено продовжити у відповідь на запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети у четвер.

У відповідь на це КНДР звинуватила Вашингтон і Сеул у доведенні ситуації з регіональною безпекою до “неконтрольованої стадії”.

Як відомо, протягом останніх тижнів у цьому регіоні зберігається напруга. Так, на початку жовтня Північна Корея запустила зі свого східного узбережжя балістичну ракету в бік Японії, вперше з 2017 року.

У відповідь на це Південна Корея та США провели навчання із завдання високоточних бомбових ударів. Крім того, Сполучені Штати направили авіаносну ударну групу до Корейського півострова.

В ЗМІ також з’являлася інформація, що КНДР імітувала удар тактичної ядерної зброї, як попередження Південній Кореї після військово-морських навчань південнокорейських та американських сил.

Наприкінці жовтня КНДР та Південна Корея обмінялись попереджувальним вогнем на морському кордоні.

Джерело: Yonhap