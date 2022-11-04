Прийняла понад 50 тис.: Ірландія більше не може прихистити українських біженців

Листопад, 04 в 15:05

Наразі Ірландія прийняла понад 55 тис. українських біженців. Це понад 1% населення країни.

Уряд, державні та громадські службовці, а також волонтери наполегливо працюють, щоб впоратися з цією гуманітарною кризою, надаючи необхідну підтримку тим, хто шукає притулку.

Про це повідомила посол Ірландії в Україні Тереза Хілі. Однак вона наголосила, що у країни залишилася обмежена кількість вільного соціального житла.

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Посол розповіла, що останніми днями траплялися випадки, коли в Ірландії не могли тимчасово розмістити новоприбулих українців (так само, як і шукачів міжнародного захисту з інших країн) у належних умовах.

– Ми намагаємося подолати цю проблему, для нас це вкрай важливо. Просимо українців із розумінням поставитись до ситуації та застерігаємо всіх, хто планує зараз поїхати до Ірландії, пам’ятати, що ми, попри наші зусилля, можемо виявитися не в змозі забезпечити наявність державного житла після прибуття, – попередила посол.

Водночас Тереза Хілі додала, що Ірландія рішуча в нашій солідарності та підтримці України.

Вона нагадала, що крім допомоги, наданої через канали ЄС, країна виділила €20 млн гуманітарної підтримки нашій державі та сусіднім країнам.

Джерело: Європейська правда