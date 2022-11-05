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Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода від підтримки Росії: у МЗС звернулися до Ірану

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода від підтримки Росії: у МЗС звернулися до Ірану
Фото: УНІАН

Україна продовжить вживати всі можливі заходи, щоб Росія не могла використовувати зброю іранського виробництва, зокрема, ударні дрони камікадзе Shahed-136 для вбивств українців та знищення критичної інфраструктури.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на офіційне визнання главою МЗС Ірану про те, що Тегеран передавав бойові дрони РФ нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну.

– Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні. Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів. Україна навчена довіряти лише фактам, – запевняє він.

Ніколенко зазначив, що у Тегерані мають усвідомлювати: наслідки співучасті у воєнних злочинах Росії проти України будуть набагато масштабнішими, ніж вигода від підтримки країни-агресора.

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Він наголосив, що МЗС надалі працюватиме на дипломатичному фронті, щоб Росія не могла використовувати іранську зброю для вбивств та завдання ударів по Україні.

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