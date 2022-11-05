Ризик низький, але ми сприймаємо це серйозно: Столтенберг про ядерну загрозу від РФ

Листопад, 05 в 16:41

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Однак у НАТО все одно розглядають можливі ризики та серйозно сприймають загрозу.

– Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні низький, але наслідки будуть величезними, тому ми сприймаємо це дуже серйозно. Росія діє безвідповідально та необачно.

На думку Столтенберга, ядерна зброя змінить природу конфлікту. Водночас РФ не зможе перемогти Україну за допомогою ядерної війни – у НАТО чітко попереджають про це російського диктатора Володимира Путіна. Проте позиція Росії поки залишається незмінною, зазначив генсек.

– Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, це буде не просто катастрофа для України. Якщо Росія переможе, то це буде на шкоду всьому світу. Нам усім важливо, щоб виграла Україна, а не Путін, – наголошує Столтенберг.

Диктатор Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність Організації Північноатлантичного договору, зробивши великі стратегічні помилки, вважає генеральний секретар.

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Джерело: NTV